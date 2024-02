U króla Karola III zdiagnozowano nowotwór - poinformował w poniedziałek Pałac Buckingham. Chorobę wykryto w trakcie leczenia powiększonej prostaty. Przekazano, że nie jest to jednak rak tego narządu.

Nowotwór wykryty u Karola III. Reagują Joe Biden i Rishi Sunak

Na wieści o chorobie Karola III zareagował już premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak . "Życzę Jego Królewskiej Mości pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Nie mam wątpliwości, że wróci do pełni sił i wiem, że cały kraj będzie mu dobrze życzyć" - napisał.

Agencja Reutera donosi również o reakcji administracji prezydenta USA Joe Biden a . - Nasze myśli są z brytyjskim królem Karolem i jego rodziną - przekazał zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vedant Patel. - To niezwykle smutna wiadomość - dodał.

- Martwię się o niego - przekazał sam Joe Biden zapytany o diagnozę. Dodał, że zamierza zadzwonić do króla.

Karol III ma nowotwór. Książę Harry przyjedzie do Wielkiej Brytanii

Książę Harry rozmawiał już ze swoim ojcem - wynika z relacji agencji informacyjnej PA Media, powołując się na źródła bliskie młodszemu synowi Karola III i księżnej Diany. Prócz tego czytamy, że w najbliższych dniach Harry przyjedzie do Wielkiej Brytanii, by zobaczyć się z królem.

"On jest wspaniałym człowiekiem, którego dobrze poznałem w czasie mojej prezydentury. Wszyscy modlimy się, by szybko i w pełni powrócił do zdrowia" - cytuje byłego prezydenta USA Donalda Trumpa agencja Reutera.