- Wznowiliśmy projekt. Wykorzystujemy to do zwiększenia wielkości naszych aktywnych i gotowych rezerw - mówił.

Przepisy weszły w życie w kwietniu zeszłego roku, ale wtedy do służby mogli zgłaszać się ochotnicy. Od stycznia wezwania do odbycia roku służby wysyłane są do mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat. Dotyczy to nie tylko obywateli Łotwy mieszkających w kraju, ale także tych, na stałe przebywających za granicą.