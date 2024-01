Niektórzy Szwedzi przygotowania rozpoczęli już w lutym 2022 roku, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie na pełną skalę przez Rosjan - na to również wskazywał mężczyzna, cytowany przez fiński dziennik. Jak zauważył - trend kupna sprzętu kempingowego zaczął się właśnie wtedy. Teraz nastąpił kolejny wzrost sprzedaży.

"Być może nie powiedziano nam wszystkiego"

- Oczywiście, że to niepokojące, gdy minister mówi coś takiego - przekazała jedna z kobiet, nawiązując do wypowiedzi Carla-Oskara Bohlina. - Na pewno nie mówi takich rzeczy dla zabawy. Myślę, że może mieć pewne informacje, na których opiera swoje słowa. Być może nie powiedziano nam wszystkiego - dodała, zwracając również uwagę, że Szwedzi byli w stanie tak długo żyć w pokoju, ale "dobrze byłoby, gdyby zrozumieli, że pokój nie jest dany raz na zawsze".

Wielu Szwedów tłumaczyło jednak, że nie czuje wzrostu niepokoju spowodowanego możliwością rozpoczęcia ataków na terenie ich kraju. Zaznaczali, że nie wierzą w możliwość wojny oraz że nie przygotowują się do niej w żaden sposób.

- Myśl o wojnie wydaje się odległa, nawet mając świadomość, że toczy się ona w Europie, nie tak daleko od Szwecji . Może żyję we własnej bańce, ale uważam, że zamartwianie się nie rozwiąże problemu - wskazywał inny z rozmówców.

Niektórzy mówili również o pozytywnym nastawieniu do coraz większych szans na wstąpienie przez Szwecję do NATO. Nie zabrakło jednak też osób, które sceptycznie podchodzą do tych wydarzeń, a członkostwo w sojuszu ich nie przekonuje. Jak wyjaśniali, obawiają się oni, "że Szwecja jako członek NATO będzie jedynie angażować się w konflikty międzynarodowe".