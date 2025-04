Korea Północna i Rosja budują most. "Strategiczne partnerstwo"

- Jest to część wysiłków mających na celu wzmocnienie strategicznego partnerstwa - poinformował premier Rosji Michaił Miszustin.

Most budowany jest w pobliżu istniejącego Mostu Przyjaźni , czyli mostu kolejowego oddanego do użytku w 1959 roku, po wojnie koreańskiej.

Konstrukcja do tej pory stanowiła jedyne lądowe połączenie między Koreą Północną a Rosją, ułatwiając transport towarów i pasażerów między krajami.

Podczas uroczystości poświęconej rozpoczęciu budowy nowego mostu premier Rosji powiedział, że jest to znaczące wydarzenie w stosunkach Rosji z Koreą Północną - podała państwowa agencja informacyjna TASS.

Nowy most drogowy, o którym dyskutuje się od lat, będzie miał 850 metrów i połączy się z rosyjskim systemem autostrad. Jego budowa została uzgodniona podczas wizyty prezydenta Władimira Putina w Korei Północnej w 2024 roku.

Według rosyjskiej gazety "Kommiersant" most będzie gotowy latem 2026 roku.

Korea Północna i Rosja budują most. Rozwój współpracy

Premier Rosji Michaił Miszustin powiedział, że most "pozwoli przedsiębiorcom znacznie zwiększyć wolumen przewozów i obniżyć koszty transportu, zapewnić niezawodne i stabilne dostawy różnych produktów, co przyczyni się do rozwoju współpracy handlowej i gospodarczej" - podała agencja TASS.