Na stanowisko Andrija Sadowego odpowiedziała Kaja Godek, która zasugerowała przeprowadzenie rewizji granic . " Lwów powinien wrócić do Polski . Dostaliście go od ZSRR całkowicie bezpodstawnie. Tak tylko przypominam" - napisała na platformie X.

Kaja Godek: Paliwo dla rosyjskiej propagandy

- To znaczy, że otwarty konflikt zbrojny między Ukrainą a Polską może już się rozpocząć . Uważam, że dziś granica ukraińsko-polska to strefa dynamitu . Tam wszystko może się zdarzyć - stwierdził.

Rosja: Słowa o Lwowie wywołały reakcje Kremla

Według dziennikarza Dmitrija Płotnikowa, kwestia rewizji granic i dołączenia Lwowa do Polski jest tematem rozwojowym, a słowa Kai Godek są realnym zdaniem obywateli Polski na kwestię pomocy Ukrainie. W tekście zacytowano m.in. słowa anonimowego internauty, który pochwalił aktywistkę za wygłoszone stanowisko. "Napisałaś to, co wielu Polaków myśli, ale boi się powiedzieć na głos" - możemy przeczytać z określeniem, że są to "najczęstsze" reakcje na wpis.