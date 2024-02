Bunt ciężarówek. Zwolennicy Trumpa nawołują do bojkotu Nowego Jorku

Jak donosi "The Independent", mężczyzna znany w internecie jako Chicago Ray po ogłoszeniu orzeczenia opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Zapewnił na nim, że wraz ze znajomymi kierowcami "od poniedziałku przestaną odmawiać ładunków" i nie będą już jeździć do Nowego Jorku. - Nasi szefowie nie będą się przejmować, jeśli odmówimy zabrania tych ładunków. Po prostu pojedziemy gdzie indziej, dobrze? Wiecie, jak trudno jest dostać się do Nowego Jorku jednym z tych pojazdów? - przemawiał.

Jak dodał, nie wie ilu kierowców w kraju się na to zdecyduje, ale z pewnością wszyscy się o tym wkrótce dowiedzą. "Jestem tylko jednym z wielu milionów kierowców ciężarówek, którzy wierzą w Boga i kochają ten kraj. Jestem z Trumpem, bo Trump jest ze mną. Truckers for Trump to nie tylko slogan, to rzeczywistość" - pisał w kolejnym poście na X, który zebrał 15 tysięcy polubień.