Jens Stoltenberg w rozmowie z niemiecką agencją dpa wyraził nadzieję, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Dopytywany o to, kiedy Sojusz może zwiększyć liczbę swoich członków, w tym o Kijów , zaznaczył, iż wierzy, że nastąpi to w ciągu najbliższej dekady .

Szef NATO chce zwiększenia dostaw amunicji dla Ukrainy

Rozmowę ze Stoltenbergiem przeprowadzono niebawem przed szczytem NATO w Waszyngtonie, zaplanowanym na 9-11 lipca. Kończący kadencję szef Paktu zachęcił także do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukraińców . Jego zdaniem silniejsze wsparcie może doprowadzić do szybszego zakończenia wojny.

- Im więcej długoterminowych zobowiązań podejmiemy, tym szybciej wojna się skończy. Putin wierzy, że może nas "przeczekać". Musimy go przekonać, że nie może tego zrobić, a wtedy stworzymy warunki do zakończenia wojny - deklarował.

Jak dodał, oczekuje od sojuszników Ukrainy, że ci zwiększą dostawę amunicji i środków obrony powietrznej. - Wszystkie nasze prace są po to, aby usprawniać Ukrainę i lepiej przygotować ją do przystąpienia do Sojuszu - mówił.