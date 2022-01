Kazachstan: Masowe protesty i dymisja rządu. Powodem ceny gazu i paliw

Protestujący wtargnęli do ratusza Ałmaty, największego miasta Kazachstanu. Wcześniej prezydent Kasym-Żomart Tokajew przyjął dymisję rządu, co było jednym z postulatów manifestujących. Niemal we wszystkich dużych miastach Kazachstanu doszło we wtorek do starć między protestującymi przeciw podwyżkom cen gazu i paliw a policją i wojskiem.

Zdjęcie Kazachstan: Masowe protesty. Powodem ceny gazu / Associated Press / East News