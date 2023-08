Katastrofa samolotu Prigożyna. Media o telefonie

W czwartek nad ranem opublikowano nagranie członków Grupy Wagnera, którzy odnosząc się do katastrofy samolotu podali, że "są gotowi do startu". Jeden z najemników nawołuje zaś, aby "tylko na nich poczekać".

Jak dodaje Unian, na innym nagraniu wagnerowiec bezpośrednio obwinia za morderstwo Prigożyna "małą kremlowską szumowinę", co odnosi się do Władimira Putina. Co więcej, powołując się na Al Jazeerę przekazano, że na miejscu, gdzie rozbił się samolot, odnaleziono telefon komórkowy Jewgienija Prigożyna.

Katastrofa samolotu Prigożyna. "Krótkotrwała naprawa"

Śmierć Prigożyna? Reakcje świata

Do katastrofy lotniczej odniosła się również strona ukraińska, a prezydent Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że jest do sygnał wysłany przez Putina do elit, przed przyszłorocznymi wyborami. Z kolei Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, skomentował to w sieci w następujący sposób: "Strzeżcie się! Nielojalność równa się śmierć".