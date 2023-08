Katastrofa samolotu Prigożyna. Rosja potwierdza: Był na pokładzie maszyny

Rosawiacja opublikowała także listę nazwisk siedmiu pasażerów i trojga członków załogi , którzy lecieli Embraerem z Moskwy do Petersburga. Na liście jest Prigożyn i Utkin.

Katastrofa samolotu Prigożyna. Na pokładzie "całe dowództwo" wagnerowców

Katastrofa samolotu w Rosji. Na pokładzie był Prigożyn

Wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem.