Do wypadku doszło w środę po godzinie 19.00 polskiego czasu. Służby nie podały jeszcze oficjalnej przyczyny tragedii.

Telewizja Now podała, że jedna z wersji śledztwa ws. katastrofy zakłada przerwanie liny.

Powołująca się na źródła w służbach ratowniczych lizbońska telewizja SIC przekazała, że liczba zabitych może wzrosnąć. Wiele poszkodowanych osób jest w stanie ciężkim.

Władze nie ujawniły tożsamości ofiar ani ich narodowości, ale poinformowały, że są wśród nich obcokrajowcy.

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Ludzie próbowali wyskakiwać z wagonu

Według wstępnych wyników śledztwa kolejka linowo-terenowa Gloria wypadła z szyn, zaczęła zjeżdżać z dużą prędkością, a następnie uderzyła z dużą siłą w budynek. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu.

Świadkowie donoszą, że przed uderzeniem część osób próbowała się ratować, wyskakując przez okna z pędzącego wagonu.

W akcji ratowniczej bierze udział blisko 70 funkcjonariuszy portugalskich służb policyjnych, medycznych i strażaków. Z relacji mediów wynika, że mundurowi musieli wyciągać ludzi z zakleszczonego wraku.

Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa wydał oświadczenie, w którym wyraził ubolewanie z powodu tragedii. Podkreślił też, że władze muszą szybko wyjaśnić przyczyny katastrofy.

- To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie, to tragiczny, tragiczny incydent" - powiedział dziennikarzom Carlos Moedas, burmistrz stolicy Portugalii.

Gloria to jedna z największych atrakcji turystycznych w Lizbonie

Kolejka linowo-terenowa Gloria, to jeden z najbardziej znanych symboli stolicy. Jej trasa prowadzi między wąskimi ulicami gęsto zabudowanych zabytkowych lizbońskich uliczek.

Linia otwarta w 1885 roku, łączy centrum Lizbony w pobliżu placu Restauradores z Bairro Alto (Górną Dzielnicą). Obsługiwana jest przez miejską spółkę transportu publicznego Carris.

Źródło: Reuters, Now

