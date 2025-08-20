Trudny sezon w Portugalii. Niewykluczone, że doszło do sabotażu

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Od początku lipca co najmniej 18 kąpielisk w Portugalii zostało tymczasowo zamkniętych. Powodem były skażenia wód przybrzeżnych. Ograniczenia odbiły się z kolei na sektorze turystycznym. Tamtejsze władze nie wykluczają, że skażenia wód i awarie sieci kanalizacyjnych mogły być wynikiem sabotażu.

Seria zamkniętych kąpielisk w Portugalii. Powodem skażenia wody, na zdj. plaża w Nazare
Seria zamkniętych kąpielisk w Portugalii. Powodem skażenia wody, na zdj. plaża w NazareGUIZIOU FRANCK / HEMIS.FRAFP

W skrócie

  • Tymczasowo zamknięto wiele portugalskich plaż z powodu skażenia wody, co negatywnie wpłynęło na sektor turystyczny.
  • Przyczyną zamknięć były m.in. awarie kanalizacji, w tym podejrzenie sabotażu w popularnym kurorcie Nazare.
  • W wyniku kąpieli w zanieczyszczonej wodzie w Nazare doszło do zatrucia ponad stu turystów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wśród tymczasowo zamkniętych z powodu zanieczyszczenia wody były popularne wśród turystów plaże w Sesimbrze koło Lizbony, Matosinhos w aglomeracji Porto, a także w Marinha Grande - wszystkie na zachodzie kraju.

Portugalia. Zamknięte kąpieliska i problem dla turystyki. Wszystko przez skażenia wody

Według rządowej agendy ds. ochrony środowiska od 1 czerwca, kiedy w Portugalii rozpoczął się sezon plażowy, służby sanitarne z powodu zanieczyszczenia wody wprowadziły tymczasowe restrykcje w 43 lokalizacjach.

- Ograniczenia te w sposób pośredni uderzyły w sektor turystyczny, szczególnie w kurortach popularnych wśród wczasowiczów. Problem nie ominął nawet Algarve - powiedział PAP Abel Monteiro, przedsiębiorca z sektora wynajmu nieruchomości turystycznych.

Zobacz również:

W Playa de Palma na Majorce najprawdopodobniej doszło do zbiorowego zatrucia salmonellą
Świat

Wakacje marzeń zakończyli w szpitalu. Masowe zatrucie w popularnym kurorcie

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Mężczyzna przypomniał, że na początku sierpnia wskutek skażenia bakteryjnego wody tymczasowo zamknięto trzy algarwijskie plaże: Verde, Altura, a także Verde Lago.

    Dodał, że innym z popularnych wśród turystów kąpielisk objętych tymczasowo restrykcjami wskutek zanieczyszczenia wody była plaża miejska w popularnym kurorcie Nazare. Na początku sierpnia 116 wczasowiczów uległo tam zatruciu, co było efektem kąpieli w skażonej fekaliami wodzie. Śledztwo wykazało, że przyczyną zanieczyszczenia była awaria kanalizacji.

    Awaria sieci kanalizacyjnej w popularnym kurorcie. Władze nie wykluczają sabotażu

    W połowie sierpnia plaża w Nazare została ponownie zamknięta, tym razem na cztery dni, po kolejnej awarii sieci kanalizacyjnej przy miejscowym kąpielisku.

    Lokalna policja nie wyklucza sabotażu w związku ze znalezieniem w miejscu przepływu ścieków celowo - jak twierdzą śledczy - umieszczonych ręczników.

    Burmistrz Nazare Manuel Sequeira wskazał kilka dni temu w rozmowie z mediami, że takie działania, na skutek których ponownie musiała zostać zamknięta plaża, szkodzi wyłącznie wizerunkowi Nazare. - Nie rozumiem, kto czerpie z tego korzyści - dodał.

    Włodarz również oceniał, że nie wyklucza próby sabotażu. - Być może to zbyt mocne słowo, ale faktem jest, że zbliżają się wybory i ma miejsce szereg zbiegów okoliczności, które budzą moje obawy - podkreślił Sequeira, który nie ubiega się o reelekcję.

    Zobacz również:

    Skutki przejścia powodzi błyskawicznej przez dystrykt Buner w pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa. W ostatnich dniach w Pakistanie monsun doprowadził do śmierci prawie 400 osób
    Świat

    Tony wody przetoczyły się przez azjatycki kraj. Bilans ofiar wciąż rośnie

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    Poseł PiS: Trump nie chce rozmawiać z Tuskiem i SikorskimPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze