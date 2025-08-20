W skrócie Tymczasowo zamknięto wiele portugalskich plaż z powodu skażenia wody, co negatywnie wpłynęło na sektor turystyczny.

Przyczyną zamknięć były m.in. awarie kanalizacji, w tym podejrzenie sabotażu w popularnym kurorcie Nazare.

W wyniku kąpieli w zanieczyszczonej wodzie w Nazare doszło do zatrucia ponad stu turystów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wśród tymczasowo zamkniętych z powodu zanieczyszczenia wody były popularne wśród turystów plaże w Sesimbrze koło Lizbony, Matosinhos w aglomeracji Porto, a także w Marinha Grande - wszystkie na zachodzie kraju.

Portugalia. Zamknięte kąpieliska i problem dla turystyki. Wszystko przez skażenia wody

Według rządowej agendy ds. ochrony środowiska od 1 czerwca, kiedy w Portugalii rozpoczął się sezon plażowy, służby sanitarne z powodu zanieczyszczenia wody wprowadziły tymczasowe restrykcje w 43 lokalizacjach.

- Ograniczenia te w sposób pośredni uderzyły w sektor turystyczny, szczególnie w kurortach popularnych wśród wczasowiczów. Problem nie ominął nawet Algarve - powiedział PAP Abel Monteiro, przedsiębiorca z sektora wynajmu nieruchomości turystycznych.

Mężczyzna przypomniał, że na początku sierpnia wskutek skażenia bakteryjnego wody tymczasowo zamknięto trzy algarwijskie plaże: Verde, Altura, a także Verde Lago.

Dodał, że innym z popularnych wśród turystów kąpielisk objętych tymczasowo restrykcjami wskutek zanieczyszczenia wody była plaża miejska w popularnym kurorcie Nazare. Na początku sierpnia 116 wczasowiczów uległo tam zatruciu, co było efektem kąpieli w skażonej fekaliami wodzie. Śledztwo wykazało, że przyczyną zanieczyszczenia była awaria kanalizacji.

Awaria sieci kanalizacyjnej w popularnym kurorcie. Władze nie wykluczają sabotażu

W połowie sierpnia plaża w Nazare została ponownie zamknięta, tym razem na cztery dni, po kolejnej awarii sieci kanalizacyjnej przy miejscowym kąpielisku.

Lokalna policja nie wyklucza sabotażu w związku ze znalezieniem w miejscu przepływu ścieków celowo - jak twierdzą śledczy - umieszczonych ręczników.

Burmistrz Nazare Manuel Sequeira wskazał kilka dni temu w rozmowie z mediami, że takie działania, na skutek których ponownie musiała zostać zamknięta plaża, szkodzi wyłącznie wizerunkowi Nazare. - Nie rozumiem, kto czerpie z tego korzyści - dodał.

Włodarz również oceniał, że nie wyklucza próby sabotażu. - Być może to zbyt mocne słowo, ale faktem jest, że zbliżają się wybory i ma miejsce szereg zbiegów okoliczności, które budzą moje obawy - podkreślił Sequeira, który nie ubiega się o reelekcję.

Poseł PiS: Trump nie chce rozmawiać z Tuskiem i Sikorskim Polsat News Polsat News