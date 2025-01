Zdumiewające ustalenia mediów z USA. To działo się dzień przed katastrofą

Zdumiewające ustalenia mediów z USA. Jak się okazuje, na dzień przed katastrofą, w której zginęło 67 osób, na lotnisku w Waszyngtonie doszło do innego groźnego incydentu. Samolot linii Republic Airways musiał wykonać drugie podejście do lądowania, unikając kolizji ze śmigłowcem. Nagranie z kontroli ruchu lotniczego potwierdza, że doszło do niebezpiecznego zbliżenia maszyn.