Katastrofa łodzi z migrantami. Na pokładzie 700 osób

Jak zauważają obserwatorzy, wielu poszkodowanych nie umiało pływać, a straż przybrzeżna podała, że nikt nie miał kamizelek ratunkowych - wiadomo to, ponieważ dzień wcześniej łódź była widziana przez samolot unijnej agencji granicznej Frontex - opisuje BBC.



Co więcej, z dokumentacji udostępnionej przez greckie Ministerstwo Żeglugi wynika, że odpowiednie jednostki kilkakrotnie nawiązywały kontakt z łodzią przez telefon satelitarny, ale odrzucano oferowaną pomoc. - Nie chcemy niczego więcej, jak tylko dostać się do Włoch - mówiono.



Pojawiają się doniesienia, że łódź rybacka miała wywrócić się, ponieważ zbyt duża liczba osób przeszła nagle na jedną stronę burty. Wskazywał na to również funkcjonariusz straży przybrzeżnej, zwracając się podczas odprawy do prezydent kraju Ekaterini Sakielaropulu.



Osoby ocalałe otrzymały niezbędną pomoc medyczną, a także śpiwory, koce i pożywienie. Przedstawiciele rządu ogłosili trzydniową żałobę narodową, a wypadek łodzi określono "największą tragedią migrantów w Grecji".