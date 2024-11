Do tragedii doszło w środę około godziny 10:50 przy ulicy Grota-Roweckiego w centrum Mławy na terenie dawnej zajezdni PKS. Łukasz Tomasik - dyrektor szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl, że zginęła co najmniej jedna osoba , a prawdopodobnie siedem pozostaje uwięzionych pod gruzami betonowego stropu.

Mława. Zawalił się dach hali. Nie żyje co najmniej jedna osoba

- W tej chwili w Mławie temperatura jest dość niska, niebo jest zachmurzone, może spaść deszcz, a to może skracać czas przeżycia uwięzionych osób. Ratownicy robią wszystko, by jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych i udzielić im niezbędnej pomocy - podkreślił asp. Marcin Sawicki i dodał, że dostęp do budynku jest niemożliwy dla osób z zewnątrz.