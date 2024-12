Karabinierzy zatrzymali sanie św. Mikołaja. Pojazd wzbudzał podejrzenia

Do zdarzenia, które zepsuło dzieciom spotkanie przy choince i wywołało duże poruszenie oraz falę niezadowolenia, doszło w miejscowości Montegrotto Terme - podała agencja ADNKronos.

Żandarmi zatrzymali na ulicy udekorowany, zmotoryzowany pojazd przypominający sanie i zabronili jego dalszej jazdy do przedszkola, gdzie na świętego Mikołaja czekały dzieci. Ponieważ Mikołaj nie dojechał , zabawa została odwołana.

Włochy. Św. Mikołaj nie dojechał na spotkanie z dziećmi. Zatrzymali go karabinierzy

Przyczyny zablokowania pojazdu wyjaśnił komendant miejscowego posterunku karabinierów porucznik Diego Del Tufo, mówiąc: "Nie mogliśmy ustalić, co to jest za pojazd i dlatego poprosiliśmy przedszkole o przedstawienie dokumentacji, na co ma 30 dni".