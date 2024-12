Przyszła odebrać wnuka ze szkoły. Doszło do niefortunnej pomyłki

Włoskie media opisują niefortunną pomyłkę we włoskim mieście Udine. Babcia odebrała obce dziecko ze szkoły i zaprowadziła je na zajęcia do szkółki piłkarskiej. Ojciec dziecka wpadł w panikę, trwały poszukiwania dziecka. Jak tłumaczyła babcia, "zmylił ją kaptur chłopca", a o pomyłce uświadomił ją trener piłkarski, który rozpoznał, że to nie jego uczeń.