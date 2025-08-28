Kanclerz Niemiec jasno o spotkaniu Putina z Zełenskim. "To jest oczywiste"

- To jest oczywiste, że spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy nie dojdzie do skutku - przekazał w czwartek niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Jak uściślił, cytowany przez AFP, dzieje się tak "w przeciwieństwie do tego, co zostało ustalone" między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem podczas ich rozmowy zorganizowanej w trakcie wizyty liderów państw europejskich w Białym Domu.