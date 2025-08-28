Kanclerz Niemiec jasno o spotkaniu Putina z Zełenskim. "To jest oczywiste"
- To jest oczywiste, że spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy nie dojdzie do skutku - przekazał w czwartek niemiecki kanclerz Friedrich Merz. Jak uściślił, cytowany przez AFP, dzieje się tak "w przeciwieństwie do tego, co zostało ustalone" między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem podczas ich rozmowy zorganizowanej w trakcie wizyty liderów państw europejskich w Białym Domu.
Friedrich Merz, przemawiając podczas wizyty w Mołdawii u boku prezydenta Francji Emmanuela Macrona, powiedział, że Berlin i Paryż będą omawiać kwestie związane z wojną na Ukrainie "w świetle faktu, że oczywiście nie będzie spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Putinem".
Merz wskazał, iż dzieje się tak "w przeciwieństwie do tego, co zostało uzgodnione między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem w zeszłym tygodniu". Kanclerz nawiązał do rozmowy liderów USA oraz Rosji, do której doszło w przerwie rozmów amerykańskiego przywódcy z liderami europejskimi. Doszło do nich w Białym Domu.
Artykuł aktualizowany.