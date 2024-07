Pogoda we wtorek mocno doświadczyła największe kanadyjskie miasto, zamieszkane przez ponad 2,5 mln osób. W rejonie Toronto w krótkim czasie pojawiły się trzy bardzo silne burze . Razem przyniosły 98 mm deszczu. Tym samym pobity został dotychczasowy rekord sumy dziennych opadów dla 16 lipca, ustanowiony w 1941 roku.

Pogoda w Toronto mogła być jeszcze gorsza

To i tak historyczny wynik. Dotychczasowy rekord opadów z 16 lipca 1941 roku wynosił jedynie 25,9 mm. Miniony wtorek był piątym najbardziej mokrym dniem w historii Toronto .

Potężne burze szalały nie tylko w samym mieście, lecz również w całej tamtejszej aglomeracji miejskiej, znanej jako GTA (Greater Toronto Area), zamieszkanej przez łącznie 6 mln ludzi. W wielu miejscach aglomeracji doszło do podtopień piwnic oraz zalania ulic.

Chaos na torach i ulicach

Zalana została między innymi stacja kolejowa Union Station, co doprowadziło do wstrzymania ruchu pociągów. Odcięto dostęp do peronów tamtejszego metra, zaś podróżnym doradzano udanie się na najbliższe stacje: St. Andrew lub King.