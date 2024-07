Co najmniej osiem osób zginęło w powodziach, do których doprowadziły ulewne opady deszczu w Bangladeszu. Szacuje się, że z tego samego powodu ok. 2 mln ludzi w północno-wschodniej części kraju straciło dach nad głową. Rząd uruchomił pomoc dla poszkodowanych m.in. udostępniając setki schronisk.