Nawałnice przeszły przez Polskę. Najwięcej interwencji na Podkarpaciu

Nawałnice, które przetoczyły się przez tamte rejony były tak silne, że w ponad osiem tys. domach nie było prądu . Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie zamieściło na swojej stronie ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. Alerty wydał IMGW, a obowiązują one do godziny 21:00 w poniedziałek.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad" - napisano.