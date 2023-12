Jechali z Berlina do Polski. Na stacji odłączył się wagon pełen pasażerów

Podczas podróży z Berlina do Kostrzyna jeden z wagonów odłączył się od reszty pociągu. Do zdarzenia doszło jeszcze podczas ruszania - jak przekazał niemiecki przewoźnik Niederbarnimer Eisenbahn, poluzował się sprzęg śrubowy. Maszynista zauważył, co się stało, dopiero na przedostatniej stacji i wrócił po grupę około 80 pasażerów, którzy pozostali sami na małym peronie.