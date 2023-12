Przejazd, z którego 17 grudnia skorzystało co najmniej 150 pasażerów, według niektórych nawet 200, mocno promowały Koleje Dolnośląskie. W zamyśle połączenie zwane Promocją Drezdeńską umożliwia podróż z Wrocławia do Drezna oraz z powrotem, a wszystko w nieco ponad trzy godziny. Zgodnie z rozkładem pociąg po drodze zatrzymuje się w Zgorzelcu lub Görlitz. W miastach tych pasażerowie przesiadają się ze składu Kolei Dolnośląskich na Die Länderbahn, skąd dojeżdżają już bezpośrednio do Drezna - relacjonuje "Gazeta Wrocławska".