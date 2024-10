Choć obecnie Polska prowadzi na granicy z reżimem współpracującego z Putinem Łukaszenką wojnę hybrydową, nie przeszkadza to Jarosławowi Jakimowiczowi w zachwycaniu się m.in. tamtejszymi drogami i ulicami miast.

Białoruś. Jarosław Jakimowicz zachwycony. "Tu jest czyściej"

Na jego profilu znalazło się także zdjęcie z tabliczką " Moskwa 1026 km" oraz pomnikiem Włodzimierza Lenina w Mińsku. "Tak wygląda poniedziałek wieczór w zwykłych miejscach Brześcia. Czujesz reżim i bide? U nas w demokracji to jest dopiero super" - ironizował były prowadzący programu w "W Kontrze".

"Zwróćcie uwagę na tę olbrzymią różnicę w drogach, tych ich Białoruskich i naszych. Pierwsza, obrzydliwa różnica jest taka, że oni wybudowali te drogi za swoje pieniądze i taniej. My za badziewie wielokrotnie droższe musimy spłacać kredyt i przypłacać suwerennością. Nie ma żadnej innej różnicy. Tu jest jeszcze do tego czyściej, czyli co dała nam Unia Europejska? Potężny dług i nic więcej" - dodał w kolejnym wpisie.