Jądro Ziemi przecieka. Naukowcy wykryli w Arktyce kosmiczny pierwiastek

Podczas gdy występowanie helu-4 na Ziemi jest powszechne, to hel-3 łatwiej można znaleźć w kosmosie . Z tego powodu naukowcy byli zaskoczeni, gdy odkryli większą ilość pierwiastka niż kiedykolwiek wcześniej w skałach na Ziemi Baffina . Badanie opisujące odkrycie opublikowano niedawno w czasopiśmie "Nature".

"Na najbardziej podstawowym poziomie we wszechświecie jest niewiele 3He (hel-3) w porównaniu z 4He (hel-4)" - napisał autor badania Forrest Horton z wydziału geologii i geofizyki w Woods Hole Oceanographic Institution.

"3He występuje rzadko na Ziemi, ponieważ nie został wyprodukowany na planecie ani dodany do niej w znaczących ilościach, a został utracony w przestrzeni kosmicznej" - wyjaśnił Horton. "Kiedy skalista część Ziemi porusza się i jak w procesie konwekcji, jak gorąca woda na płycie kuchennej - materia unosi się, ochładza i opada. Na etapie chłodzenia hel przedostaje się do atmosfery, a następnie do przestrzeni kosmicznej" - opisał naukowiec.