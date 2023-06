Irańska telewizja państwowa transmitowała ceremonię. Przekazała, że nowo powstały pocisk nosi nazwę Fattah, czyli "Zdobywca".

"Może ominąć najbardziej zaawansowane systemy pocisków balistycznych Stanów Zjednoczonych i reżimu syjonistycznego, w tym izraelską Żelazną Kopułę" - podała irańska telewizja państwowa.

Możliwości rakietowe Iranu zwiększają obawy USA

Dotychczas broń hipersoniczną posiadały tylko Rosja i prawdopodobnie Chiny. Prace nad takimi pociskami prowadziły również Stany Zjednoczone.

Jak wskazuje Reuters, stworzenie nowej broni przez Iran zapewne może zwiększyć obawy Zachodu i USA co do możliwości rakietowych Teheranu. Obawy o irańskie pociski balistyczne przyczyniły się do decyzji prezydenta Donalda Trumpa w 2018 r. o zerwaniu paktu nuklearnego Teheranu z 2015 r. z sześcioma głównymi mocarstwami.

"Trump ponownie nałożył sankcje USA na Iran po wyjściu z paktu nuklearnego, co skłoniło Teheran do wznowienia wcześniej zakazanych prac jądrowych i ożywiło obawy USA, Europy i Izraela, że Iran może dążyć do bomby atomowej. Iran konsekwentnie zaprzecza takim ambicjom. Pośrednie rozmowy między Teheranem a administracją prezydenta USA Joe Bidena w celu uratowania porozumienia nuklearnego utknęły w martwym punkcie od września ubiegłego roku" - przekazał Reuters.