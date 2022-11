Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczynają się 20 listopada i potrwają do 18 grudnia. Będzie to 22. takie wydarzenie. Wezmą w nim udział aż 32 najlepsze reprezentacje. Po raz pierwszy mundial odbędzie się na Bliskim Wschodzie w państwie islamskim.

Mundial w Katarze. 8 stadionów i 1,5 mln gości

Mistrzostwa świata w piłce nożnej to olbrzymia impreza i duże wyzwanie logistyczne, dlatego do tej pory odbywały się na minimum 10, a najczęściej na 12 stadionach. W 2002 roku w Korei i Japonii mistrzostwa rozgrywały się na aż 20 obiektach. Tym razem mecze będą miały miejsce tylko na 8 stadionach.



Do Kataru przybędzie aż 1,5 miliona osób. Dla porównania — Katar ma około 2,5 miliona mieszkańców. Większość z nich to nie obywatele kraju, ale pracownicy migracyjni. Pomimo budowania kolejnych hoteli, miejsca noclegowe nie wystarczą dla wszystkich kibiców. Dlatego też urządza się tymczasowe miejsca w kontenerach na pustyni, w kajutach okrętów i noclegowniach dla robotników.



Zawrotna suma na organizację mistrzostw świata

Katar wyłożył fortunę na organizację mistrzostw. Jedna z amerykańskich firm - Front Office Sports - oszacowała, że koszty będą wynosić 220 miliardów dolarów. Podobną kwotę wskazywał szef katarskiego organu organizacyjnego Hassan Al Thawadi. Twierdził, że koszty infrastruktury przekroczą 200 miliardów dolarów.

Portal Al Jazeera informował, że FIFA na organizacje turnieju wykłada 1,7 miliardów dolarów. Ta kwota obejmuje pulę nagród dla drużyn w wysokości 440 milionów dolarów. Natomiast wśród sponsorów mistrzostw w Katarze znajdziemy takie firmy jak Adidas, Gazprom, Hyundai, Kia, McDonald, Budweiser, Coca-Cola i Visa.

Mundial 2022. Dlaczego tak drogo?

Ogromna suma, jaką Katar przeznaczył na przygotowanie mundialu 2022, wynika przede wszystkim z faktu, że większość potrzebnej infrastruktury trzeba było stworzyć od zera. Przede wszystkim kraj musiał dostosować się do osób, które przyjadą z innych krajów. Oprócz stworzenia i zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc noclegowych organizatorzy musieli także zapewnić im dostęp do wody pitnej (woda zdatna do picia jest produkowana przez sztuczne odsalanie wody morskiej).

Dodatkowo gdy w 2010 roku przyznawano Katarowi organizację mundialu 2022 kraj miał tylko jeden i to przestarzały stadion, który spełniał wymogi FIFA. Na potrzeby mistrzostw wybudowano więc 8 nowych obiektów od podstaw, z których każdy musiał mieć klimatyzację i być skonstruowany z przyjaznych środowisku materiałów. Według najnowszych danych Fatmy Al Nuaimi, dyrektora wykonawczego ds. komunikacji w Najwyższym Komitecie ds. Przekazywania i Dziedzictwa Mistrzostw Świata, wybudowanie ich kosztowało 6,5 miliarda dolarów. Budowa najdroższego ze stadionów kosztowała ponad 800 mln dolarów.



Na potrzeby mistrzostw wybudowane zostało także metro w Ad-Dausze (35 miliardów dolarów) łączące stadiony ze stolicą kraju oraz lotniskiem. Rozbudowano też port lotniczy, bazę hotelową, porty i kolej. Zainwestowano w rozwój śródmieścia stolicy. Trzeba także uwzględnić koszty budowy wyspy The Pearl (około 15 miliardów dolarów) i miasta Lusail (45 miliardów dolarów), gdzie odbędzie się finał mistrzostw.

Obrońcy praw człowieka, m.in. Amnesty International, zwracają uwagę, że mundial kosztowałby Katar jeszcze więcej, gdyby firmy odpowiedzialna za budowę infrastruktury uczciwie płaciły wszystkim pracownikom.

Rekordowe koszty. Ale skorzysta nie tylko mundial

Możliwe, że Katarczycy na organizację mistrzostw świata wydali nawet około 230 miliardów dolarów. Jednak część z tych kosztów związana jest z przebudową krajowej infrastruktury, transportu i usług hotelarskich z myślą także o przyszłych wydarzeniach planowanych w Katarze. Mundial 2022 nie będzie bowiem końcem sportowych rozgrywek w tym kraju. Za rok będzie on organizatorem wyścigu Formuły 1, następnie zastąpi Chiny jako organizator mistrzostw piłki nożnej w Azji, a w 2030 roku będzie przygotowywał Igrzyska Azjatyckie. Rozważana jest także możliwość zgłoszenia jego kandydatury do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich.

Z powodu konieczności wybudowania całej, dużej infrastruktury i przygotowania kraju na mistrzostwa, Katar wydał rekordową do tej pory kwotę. Dla porównania - w 2018 roku Rosja wydała na organizację 11,5 miliarda dolarów, a w 2014 roku Brazylia - 15 miliardów dolarów. Warto dodać, że wszystkie imprezy w latach 1994-2018 pochłonęły łącznie 44 miliardy dolarów.

Klaudia Katarzyńska