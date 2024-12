Wotum zaufania dla Schoza. Problemy kanclerza ciągnęły się miesiącami

Rząd kanclerza Scholza był niewątpliwie eksperymentem, który nie wypalił. Jego koalicja niemal od samego początku mierzyła się z poważnymi problemami. Pomiędzy socjaldemokratami, liberałami i zielonymi niemal na każdym kroku dochodziło do poważnych tarć na różnych poziomach . Chodziło o deficyt i dyscyplinę budżetową, o politykę gospodarczą i klimatyczną, w końcu nawet o Ukrainę , szczególnie gdy tworzony był budżet na przyszły rok. To minister finansów z FDP został oskarżony przez kanclerza o blokowanie środków na wsparcie Kijowa .

Nie wszystkiemu winny jest Scholz

Choć kanclerzowi zarzucano wiele błędów podczas rządów trzech partii, które w takiej konstelacji kompletnie do siebie nie pasowały, problemy Niemców mają dłuższą historię. Olaf Scholz , który w rządzie Angeli Merkel był odpowiedzialny za finanse, wziął na swoje barki wiele problemów, które pozostawiła po sobie była kanclerz. To niedofinansowana Bundeswehra, przestarzała infrastruktura i kulejąca cyfryzacja . Do dziś tych problemów nie udało się rozwiązać, bo brak dużych inwestycji spowodował, że dziś Niemcy muszą wiele nadrobić i nie da się tego zrobić w krótkim czasie.

Po dzisiejszym głosowaniu i niemal pewnym wyniku kanclerz Scholz wsiądzie do swojej limuzyny, by zawieźć do prezydenta wniosek o rozwiązanie parlamentu. Frank-Walter Steinmeier będzie miał na to maksymalnie 21 dni. Co prawda nie musi się zgodzić na wcześniejsze wybory, ale po pierwszych konsultacjach z największymi partiami dobrze wie, że właściwie wszyscy są już nastawieni na wcześniejsze wybory. Regularnie powinny się one odbyć jesienią przyszłego roku, ale po dzisiejszym głosowaniu zaplanowano je na 23 lutego.