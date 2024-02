Rosyjski polityk w rozmowie z kanałem Rossija 24 podkreślił, że obecnie normalizacja stosunków gospodarczych i politycznych między Unią Europejską i Federacją Rosyjską jest niemożliwa. Jest to związane z poparciem działań władz w Kijowie i przeświadczeniem ze strony Zachodu, że Rosja przegra konflikt militarny.

Konstantin Gawriłow: NATO boi się walczyć z Rosjanami

W trakcie rozmowy polityk został zapytany o plany zbrojeniowe przedstawiane przez kolejne kraje członkowskie NATO. Jak stwierdził Gawriłow, faktycznie Federacja Rosyjska widzi wzmożenie planów rozwoju sił zbrojnych na zachodzie, jednak ruchy te są "znacząco spóźnione w stosunku do Rosji" .

- Wydaje się, że Europa będzie próbowała się zmilitaryzować, ale jest to mało prawdopodobne, aby szybko się to udało. Oni doskonale zdają sobie sprawę, że są kilka lat do tyłu - podkreślił.