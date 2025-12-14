W skrócie Nieznany sprawca dokonał strzelaniny na Uniwersytecie Browna w Providence, w wyniku czego zginęły co najmniej dwie osoby, a dziewięć zostało rannych.

Policja przeszukuje teren uczelni i okoliczne budynki, apelując o pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach; śledztwo prowadzą służby lokalne i federalne.

Władze stanowe i federalne, w tym prezydent USA i FBI, monitorują sytuację i oferują wsparcie poszkodowanym oraz ich rodzinom.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformował na konferencji prasowej zastępca szefa policji w Providence, Timothy O'Hara, śledczy dotychczas nie ustalili tożsamości sprawcy, ani miejsca jego pobytu.

W posiadaniu służb jest tylko nagranie wideo podejrzanego idącego ulicą, na którym widać ubraną na czarno postać mężczyzny, prawdopodobnie w wieku ok. 30 lat. Według policji na nagraniu - które ma zostać udostępnione mediom - nie widać jednak twarzy sprawcy.

USA. Strzelanina na uniwersytecie. Nie żyją co najmniej dwie osoby

O'Hara nie potrafił odpowiedzieć też na pytanie, czy sprawca wciąż przebywa w pobliżu miejsca zbrodni. Trwa przeszukiwanie budynków, w których sprawca strzelaniny mógł się ukryć. Studentom i mieszkańcom okolicznych budynków nakazano pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Sprawa jest dynamiczna. Bilans poszkodowanych to dwie ofiary śmiertelne oraz dziewięć osób rannych, osiem z nich znajduje się w stanie krytycznym. Wszystkie ofiary to studenci uniwersytetu w Providence.

Gubernator Rhode Island, Dan McKee poinformował, że jest w stałym kontakcie z FBI i że rozmawiał też z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prezydent poinformował na portalu Truth Social, że został powiadomiony o strzelaninie w Providence.

Amerykański przywódca przekazał słowa wsparcia dla ofiar tragicznego incydentu oraz ich bliskich. "Niech Bóg błogosławi ofiary i ich rodziny" - napisał na platformie Truth Social. Później zdementował pojawiające się informacje, że napastnik przebywa w areszcie.

Strzelanina w Providence. Ofiary napastnika to studenci Uniwersytetu Browna

McKee, zapewnił, że monitoruje sytuację i współpracuje z lokalną policją. Prokurator generalny stanu, Keith Hoffmann, określił zdarzenie jako bezsensowną przemoc i podkreślił, że jest wstrząśnięty napływającymi informacjami.

Do strzelaniny doszło w pobliżu budynku Barus & Holley, gdzie mieści się wydział inżynieryjny. W wyjaśnienie sprawy zaangażowano 400 funkcjonariuszy różnych służb lokalnych i federalnych. Dyrektor FBI Kash Patel obiecał, że jego służby dostarczą wszelkich środków niezbędnych do prowadzenia śledztwie.

Uniwersytet Browna, należący do grupy prestiżowych uczelni "Ivy League", pozostaje zamknięty do czasu zakończenia działań przez policję oraz inne służby.

"Prezydenci i premierzy". Zełenski powinien dziękować za MiG-i? Sprzeczka Bieleckiego z Millerem Polsat News