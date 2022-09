Floryda: Mieszkańcy wykupują żywność, lekarstwa i paliwo. Chcą zabezpieczyć się przed huraganem

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Mieszkańcy Florydy tłumnie ruszyli do sklepów. Zaopatrują się w żywność, wodę, lekarstwa i paliwo. To skutek wezwania tamtejszych władz do "poczynienia przygotowań". Nastąpiło ono po tym, jak w poniedziałek burza tropikalna Ian przerodziła się w huragan pierwszej kategorii - przekazuje BBC.

Zdjęcie Mieszkańcy Florydy wykupują artykuły pierwszej potrzeby w sklepach po ostrzeżeniach władz / Cristobal Reyes/Orlando Sentinel/Tribune News Service / Getty Images