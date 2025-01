Zgromadzenie związkowców w Warszawie zaplanowano na godz. 12 w czwartek. Manifestujący mają zgromadzić się na ul. Mysiej 2, przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej, skąd wyruszą do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Jak informuje stołeczna policja, trasa protestu ma biec ulicami: Bracką, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską i Wspólną przed gmach Ministerstwa Aktywów Państwowych, które nadzoruje spółki górnicze. Zgromadzenie przed budynkiem przy ulicy Kruczej 36 i Wspólnej 6 może potrwać do godziny 16.

Warszawa. Protest górników, policja podaje trasę przemarszu

"Na czas zgromadzenia zamknięte zostaną ulice Aleje Jerozolimskie od ronda de Gaulle’a do ronda Dmowskiego, ulica Marszałkowska od ulicy Pięknej do ulicy Wspólnej. Wstrzymany zostanie ruch kołowy i szynowy w obydwu kierunkach " - podała policja.

Zgromadzenie będzie zabezpieczane przez funkcjonariuszy, którzy będą również kierować ruchem. "Apelujemy o zapoznanie się z planowanymi utrudnieniami i wyłączeniami, a także zwracanie uwagi na znaki drogowe i stosowanie się do wydawanych przez policjantów komunikatów oraz poleceń" - przekazano w komunikacie.

Policja zwraca się także do uczestników oraz wszystkich przebywających na trasie przemarszu o informowanie będących w pobliżu policjantów o zaobserwowanych zagrożeniach i niepokojących sytuacjach.

Protest górników w Warszawie. "Wspólnie walczyć o przyszłość Śląska"

Do protestujących związkowców dołączą w czwartek członkowie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Sprzeciwiając się likwidacji elektrowni węglowych, chcą stanąć "w obronie polskiego przemysłu".

- Związkowcy z naszego regionu, niezależnie od tego, w jakiej centrali są zrzeszeni, potrafią się zjednoczyć i walczyć wspólnie o przyszłość Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Pokazaliśmy to już wielokrotnie wcześniej i mam nadzieję, że tak będzie i teraz - mówił Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności".

- Fakt, że łamane są zapisy umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa, którą przecież podpisali przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych central związkowych w regionie, nie może pozostać bez reakcji sygnatariuszy. I to też jeden z ważnych powodów, dla których jedziemy na tę manifestację - dodał Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego.

Koniec wydobycia węgla w Polsce. Ministerstwo Przemysłu informuje

We wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo Przemysłu pytane było, na jakim etapie jest notyfikacja do KE planu wygaszania kopalń węgla kamiennego oraz związanych z tym dopłat do wygaszania wydobycia.