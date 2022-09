Do poważnych szkód doszło w Nowej Szkocji, Nowym Brunszwiku, wschodnim Quebeku, Nowej Fundlandii i na Wyspie Księcia Edwarda. Zerwane są linie energetyczne, wiatr łamał i wyrywał drzewa, w niektórych miejscach ulewne deszcze wręcz zmyły do oceanu drogi i domy, jak w Port aux Basques w Nowej Fundlandii.

Kanada. Szkody "jakich nigdy wcześniej nie doświadczono"

Według Trudeau szkody na Wyspie Księcia Edwarda są takie, "jakich nigdy wcześniej nie doświadczono". Ostrzegł, że sytuacja pozostaje cały czas groźna. W sobotę premier spotkał się z rządową grupą kryzysową w sprawie pomocy dla poszkodowanych.

W Nowej Szkocji wojsko będzie pomagać w ocenie skali szkód, będzie też udzielać pomocy bezpośredniej. Podczas konferencji prasowej w sobotę po południu Trudeau poinformował, że rząd federalny udzieli każdej pomocy, o którą poproszą prowincje.

- Oczywiście nie udam się do Japonii, by wziąć udział w pogrzebie (b. premiera Shinzo Abe) - powiedział Trudeau.

Wojska pomagają poszkodowanym

Minister obrony Anita Anand poinformowała, że wojsko już dokonuje pierwszych ocen sytuacji w Nowej Szkocji. - Jak tylko zostanie to zakończone, oddziały wojska zostaną wysłane do pomocy w usuwaniu drzew i gruzu, przywracaniu transportu i innych potrzebnych działań, tak długo jak będzie to potrzebne - powiedziała Anand.

Napisała też na Twitterze, że pomocy będzie udzielać marynarka, lotnictwo i wojska lądowe.

Rząd federalny zadeklarował też pomoc w naprawie krytycznej infrastruktury, w tym nabrzeży - poinformował minister ds. sytuacji kryzysowych Bill Blair. Ostrzegł, że "to nadal jest groźny sztorm".

Huragan Fiona. Meteorolodzy ostrzegają

Według rządowych prognoz meteorologicznych z sobotniego wieczoru, huragan Fiona "jest nad wschodnią częścią Zatoki Św. Wawrzyńca i oczekuje się, ze będzie przesuwać się na północny wschód wieczorem, po czym skieruje się bardziej na północ w nocy i dotrze do Lower North Shore w Quebec (północne wybrzeża Zatoki Św. Wawrzyńca) i południowo-wschodniego Labradoru później w nocy".

Oczekiwany jest silny wiatr, meteorolodzy ostrzegli przed wysokimi falami.