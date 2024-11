Każdego roku terminy ferii zimowych różnią się między konkretnymi województwami . Taki podział obowiązuje od roku szkolnego 2003/2004. Ma on na celu ułatwienie zimowego wypoczynku uczniom, ale także wydłużenie czasu dochodowego dla przedsiębiorców w branży turystycznej zimą. Wyjątkiem w tej sytuacji był rok szkolny 2020/2021 , kiedy podczas pandemii COVID-19 ujednolicono termin ferii zimowych.

Kiedy zaczną się ferie zimowe 2025?

Ferie zimowe 2025 rozpoczną się 20 stycznia, a zakończą 2 marca. Standardowo dla każdego województwa będą one trwać nieprzerwane 14 dni, czyli dwa tygodnie. W porównaniu do zimowiska 2024, zaczną się one nieco później. W poprzednim roku ferie zaczynały się już 15 stycznia i kończyły się 25 lutego.