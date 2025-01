Według Dobrjaka wojska rosyjskie znajdują się obecnie niecałe 3 kilometry od Pokrowska . - Sytuacja z ostrzałem pogarsza się, stały się one częstsze - powiedział na antenie Radia Swoboda, wskazując, że jest to m.in. ostrzał artyleryjski oraz ataki dronami FPV.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie 3 km od Pokrowska. Trwa ewakuacja cywilów

- Nie ma już punktów zbiórki do ewakuacji. Ludzie są zabierani ze swoich domów i przeważnie wywożeni do Pawłohradu, gdzie są rejestrowani - wyjaśnił, dodając, że ewakuowane osoby zostają zakwaterowane w szkołach i akademikach. - Ludzie mogą tam przebywać tak długo, jak jest to konieczne - podkreślił.