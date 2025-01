Groźby pod adresem Jerzego Owsiaka. Ruch policji, jest komunikat

Jerzy Owsiak informował we wtorek wieczorem o groźbach kierowanych pod jego adresem. Sprawą zajęły się służby, a w środę wieczorem stołeczna policja ujęła sprawcę . Do zatrzymania doszło w Małopolsce .

Jak przekazano, mężczyzna został przewieziony do Warszawy , gdzie zostaną z nim wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

Groźby pod adresem Owsiaka. Akcja policji

"To sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści i grożą innym przemocą. Polskie państwo ich znajdzie i rozliczy" - przestrzegł Tomasz Siemoniak .

Ataki na Jurka Owsiaka. Szef MON: Choroba nienawiści się rozprzestrzenia

Szef WOŚP przytoczył w mediach społecznościowych słowa, które usłyszała osoba odbierająca telefon w jego biurze. "Trzeba go zastrzelić" - padło w słuchawce, uzupełnione o wulgarne wyzwiska pod adresem Jerzego Owsiaka .

"Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - pisał Owsiak.