Marznące opady deszczu. Prawie cała Polska w alertach

Pogoda w nocy z środy na czwartek. Marznące opady i gołoledź

Lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Uwaga, miejscami ślisko. Temperatura minimalna od minus 3 st. C w kotlinach karpackich oraz na północnym wschodzie kraju, około 0 st. C na wybrzeżu, do 2 st. C miejscami na Śląsku.