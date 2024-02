Ograniczenia na granicy fińsko-rosyjskiej występują od kilkunastu tygodni. 14 stycznia władze zdecydowały, że okres zostanie wydłużony do co najmniej 11 lutego .

Wiceminister spraw wewnętrznych Mari Rantanen tłumaczy, że jest to związane z bezpieczeństwem narodowym kraju .

- To wojna hybrydowa. Nie możemy pozwolić, aby kraj trzeci, zwłaszcza taki jak Rosja, który zadeklarował swoją wrogość wobec nas, decydował w naszym imieniu, kto powinien wjechać do Finlandii, a kto do Unii Europejskiej, strefy Schengen czy NATO. Dlatego musieliśmy reagować bardzo szybko - wyjaśniła.