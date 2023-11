We wtorek fiński rząd zadecydował o całkowitym zamknięciu granicy z Rosją. Premier kraju Petteri Orpo na konferencji w Helsinkach przekazał, że decyzja jest odpowiedzią na " zorganizowane działanie państwa rosyjskiego zmierzające do wywarcia wpływu ".

Zamknięta została cała granica, również ostatnie, dotąd otwarte, przejście w Laponii. Migranci przybywający na wschodnią granicę nie będą mogli jej przekroczyć ani złożyć podań o azyl . Jednakże osoby, które przybędą do kraju statkiem lub samolotem wciąż będą mogli ubiegać się o schronienie.

Decyzja wejdzie w życie w nocy z środy na czwartek i obowiązywać będzie przez dwa tygodnie (tj. do 13 grudnia).

Finlandia zamknęła całą granicę z Rosją. "Nie możemy tego akceptować"

Jak podała agencja Reutera, w listopadzie bieżącego roku do Finlandii przedostało się około 900 migrantów ubiegających się o azyl. Migranci przybywali głównie z Keni, Maroko, Pakistanu, Somalii, Syrii i Jemenu.

Finlandia twierdzi, że Moskwa kieruje migrantów do granicy w odwecie za decyzję o zacieśnieniu współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Uznaje także, że może być to odpowiedź na przystąpienie jej do NATO na początku tego roku. Jednakże Kreml zaprzecza wszelkim zarzutom.