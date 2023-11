Finlandia zamknie od piątku wszystkie przejścia graniczne z Rosją z wyjątkiem Raja-Jooseppi , aby powstrzymać napływ osób ubiegających się o azyl do tego kraju - oznajmił w środę fiński premier Petteri Orpo, którego słowa przytacza agencja Reutera.

Raja-Jooseppi to małe i najdalej na północ wysunięte przejście graniczne w lapońskiej prowincji Inari. Z Raja-Jooseppi jest ok. 250 km do Murmańska. - Rząd podjął dziś decyzję o zamknięciu większej liczby przejść granicznych - powiedział na konferencji prasowej premier Petteri Orpo.