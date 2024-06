Filipiny odpierają zarzuty Chin. "Mamy prawo się bronić"

Kolejny niepokojący incydent na Morzy Południowochińskim. Chiny oskarżyły Filipiny o wycelowanie broni, przez ich żołnierzy, w kierunku chińskiej straży przybrzeżnej. Z kolei Manila zaprzecza tym zarzutom tłumacząc, że "wojska filipińskie działały na najwyższym poziomie". Do sytuacji miało dojść na Drugiej Ławica Thomasa, gdzie znajduje się osadzony na mieliźnie amerykański statek, oddany do służby filipińskiej marynarce wojennej, co z kolei bardzo nie podoba się władzom Pekinu.