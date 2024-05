Rośnie napięcie na spornym morzu. Mocarstwo może zostać pozwane

Rząd Filipin może zaskarżyć ostatnie działania Chińczyków do Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze - zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Jonathan Malaya, rzecznik filipińskiej rady bezpieczeństwa narodowego. To z powodu prac, które zdaniem sąsiadów, Chiny prowadzą na spornym akwenie.

Chin zaprzeczyły, że prowadzą na strategicznym morzu prace mogące prowadzić do destrukcji środowiska

- Jesteśmy zaniepokojeni i zmartwieni panującą tam sytuacją - powiedział Malaya. - Jeśli naprawdę wierzycie w to, co mówicie, pozwólcie na międzynarodową kontrolę Bajo de Masinloc. Musi w niej wziąć udział strona trzecia - dodał urzędnik, używając filipińskiej nazwy spornego obszaru.

Incydenty na tropikalnym morzu

Kilka dni wcześniej Filipińczycy wzmocnili patrole w południowej części Morza Południowochińskiego, w rejonie archipelagu Spratlejów, do którego roszczenia oprócz Chin i Filipin zgłaszają także Wietnam, Malezja i Brunei. Zdaniem Manili, Chiny przygotowywały się tam do budowy kolejnej sztucznej wyspy, która mogłaby być wykorzystana do celów militarnych.