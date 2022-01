Fiasko amerykańsko-rosyjskich rozmów. Kreml i ukraińskie media nie mają złudzeń

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Na razie nie widzimy istotnych powodów do optymizmu po rozmowach o stabilności strategicznej z USA - oświadczył we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Amerykańsko-rosyjskie rozmowy, które w poniedziałek odbyły się w Genewie, ocenił jako "otwarte, rzeczowe, bezpośrednie". Ukraińskie media również bez entuzjazmu piszą o spotkaniu. "Nawet trochę nie udało się zbliżyć stanowisk" - podał we wtorek ukraiński portal RBK-Ukraina.

Zdjęcie Rozmowy amerykańsko-rosyjskie w Genewie. / DENIS BALIBOUSE / POOL / PAP/EPA