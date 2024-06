120 osób w Moskwie i ok. 30 w Kazaniu i Niżnym Nowogrodzie wymagało natychmiastowej hospitalizacji po tym, jak lekarze zdiagnozowali u nich objawy botulizmu .

Fala zatruć w Rosji. Śledczy dokonali aresztowań

Z informacji śledczych wynika, że w przedsiębiorstwie spożywczym stwierdzono rażące naruszenie norm sanitarnych i epidemiologicznych . Dochodziło do uchybień w kontroli produkcji oraz zaniedbań w kwestiach przedkładania raportów dotyczących badań laboratoryjnych.

Pacjenci, u których stwierdzono podejrzenie botulizmu zgłaszali się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Po diagnozie kierowani byli do szpitali, gdzie wielu z nich do dziś przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Jak wynika ze słów jednego z moskiewskich urzędników, cytowanych przez agencję Interfax, ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.