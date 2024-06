Rosja. Zatrzymany Francuz usłyszał zarzuty

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak obywatel Francji zostaje zatrzymany przez zamaskowanych funkcjonariuszy i zaprowadzony do policyjnego radiowozu . Stamtąd przewieziono go na komisariat.

Mężczyzna usłyszał zarzuty niedostarczenia dokumentów niezbędnych do "wpisania do rejestru agentów zagranicznych". Jeśli oskarżenia się potwierdzą, obywatelowi Francji grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.