W poniedziałek francuski minister obrony Sébastien Lecornu zachęcał personel wojskowy do pozostania w mundurze i przedstawił plan zatrzymywania w armii wojskowych talentów. Stało się to kilka dni po tym, jak do parlamentu Niemiec trafił roczny raport na temat stanu Bundeswehry. Z dokumentu wynika, że w 2023 roku niemieckie wojsko opuściło około 1537 żołnierzy, a liczebność armii spadła do 181 514. Z kolei w Wielkiej Brytanii co roku brakuje 1,1 tys. żołnierzy, mimo że rząd zlecił rekrutację prywatnej firmie.

