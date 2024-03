Rosjanie "sfinansują" broń dla Ukrainy. Oficjalna zapowiedź

- Trójkąt Weimarski w sercu Europy jest bardzo ważnym znakiem naszej jedności. Nasze trzy państwa należą do tych, które udzielają największej pomocy dla Ukrainy w walce przeciwko Rosji. Stoimy ściśle obok Ukrainy. Pokazywaliśmy to od początku. Nie ustaniemy w naszym zaangażowaniu - poinformował podczas konferencji prasowej Olaf Scholz.

Kanclerz Niemiec przekazał, że przywódcy państw należących do Trójkąta Weimarskiego podjęli decyzję o kupnie jeszcze większej ilości broni dla armii ukraińskiej i rozbudowie produkcji sprzętu wojskowego. Ponadto, rosyjskie aktywa zamrożone w Europie mają zostać wykorzystane do wsparcia finansowego zakupu broni dla Ukrainy. W poniedziałek w tej sprawie mają spotkać się ministrowie obrony Francji, Niemiec oraz Polski.

- Wczoraj przeprowadziłem szczegółową rozmowę telefoniczną z prezydentem Zełenskim. Omówiłem z nim sytuację wojskową i rozmawialiśmy o tym, jaki rodzaj wsparcia jest teraz szczególnie potrzebny. On wie, że może na nas polegać. Ten sygnał dla Kijowa ponawiamy z tego miejsca. Absolutnie jasny sygnał wysyłamy również w kierunku Moskwy. Prezydent Rosji musi wiedzieć, że nie ustaniemy w naszym wsparciu dla Ukrainy - przekazał Olaf Scholz.

Emmanuel Macron po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego stwierdził z kolei, że wsparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego będzie kontynuowane tak długo, jak będzie to potrzebne. - Nigdy nie będziemy podejmować żadnych inicjatyw dążących w stronę eskalacji - dodał prezydent Francji.

- Nasza determinacja jest niezwykle silna. Mamy również jedność i właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o szeregu inicjatyw i zatwierdziliśmy na dzisiejszym spotkaniu cały szereg działań. Towarzyszy nam wspólne przekonanie, że nasze bezpieczeństwo jest stawką wobec tego, co dzieję się w Ukrainie - wskazał Macron.

Podczas konferencji prasowej głos zabrał również premier Polski Donald Tusk. - Dziś mówiliśmy jednym głosem o sprawach bezpieczeństwa naszego kontynentu, a to wszystko w kontekście wojny w Ukrainie. Mamy identyczne zdanie, jeśli chodzi o ocenę tego, kto jest agresorem. Pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa - wskazał Prezes Rady Ministrów.

- Olaf Scholz i Emmanuel Macron przyjęli moje zaproszenie, by odwiedzić Polskę wczesnym latem; będzie to okazja do podsumowania i przedstawienia kolejnych wspólnych planów - dodał Donald Tusk.