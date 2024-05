- Papież nigdy nie zamierzał obrażać i kieruje swoje przeprosiny do tych, którzy poczuli się obrażeni - przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. To reakcja na falę krytyki po tym, jak Franciszek na zamkniętym spotkaniu użył obraźliwego określenia w stosunku do społeczności LGBT.