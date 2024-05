O poważnym kryzysie, związanym z brakiem wody w stolicy Włoch, poinformował burmistrz miasta Roberto Gualtieri. Wprowadził on rozporządzenie, według którego mieszkańcy Rzymu muszą ograniczyć zużycie wody. Dotyczy to celów rekreacyjnych, sportowych oraz podlewania ogrodów i działek. Za nieprzestrzeganie się do wprowadzonych obostrzeń można srogo zapłacić. Kara pieniężna za marnowanie wody może wynosić nawet do 500 euro. Kontrole mają być prowadzone przez straż miejską miasta.

