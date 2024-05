Napisali list do premier Włoch. Obawy o bezpieczeństwo turystów

Władze Rimini i okolicznych gmin zaapelowały do włoskiego rządu o wzmocnienie sił policji w regionie. W liście skierowanym do premier Giorgii Meloni i resortu spraw wewnętrznych wyrazili obawy o bezpieczeństwo tysięcy turystów, odwiedzających latem ten najpopularniejszy włoski kurort. "To życiowa konieczność" - napisali autorzy petycji.